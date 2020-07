Taglio del nastro al Bissuola per i campi da tennis e calcio a 5 rinnovati

È stato un taglio del nastro simbolico quello di oggi al parco Albanese di Mestre per i campi di tennis e calcio a 5 dopo la radicale ristrutturazione di cui sono stati oggetto. Alla cerimonica erano presenti il presidente della Commissione consiliare sport Matteo Senno e Amedeo Zago e Massimo Musitelli, rispettivamente presidente e direttore generale della Fenice, l’associazione sportiva che gestisce gli impianti.

L'intervento di restauro

L’intervento riguarda i campi 3 e 4, completamente rifatti, per una spesa complessiva di circa 40mila euro. Altri lavori in corso di completamento sono stati compiuti sul campo 2 (con un intervento di rigenerazione), sugli spogliatoi, e sul bar interno per i soci, che sarà ufficialmente aperto da lunedì prossimo. Altri progetti in cantiere riguardano la realizzazione di tre campi da beach volley, nonché la radicale sistemazione dello spazio ora occupato dal campo di calcio in erba, che dovrebbe ospitare due campi da calciotto in sintetico.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Questo parco, - ha osservato Senno - deve tornare sempre più ad essere un luogo di svago e di socialità. Questo è un altro tassello di un lavoro composito: ricordo ad esempio la copertura della pista di pattinaggio, o i lavori per riaprire le Teatro al Parco. E non ci fermeremo certo qui».