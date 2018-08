Auto incendiata, le fiamme si estendono agli alberi: vigili del fuoco a Spinea

Vigili del fuoco in via Ferrovia a Spinea per l’incendio di un’auto e di un tratto di area boschiva la mattina di mercoledì, poco prima delle 11. Ustionato il proprietario del veicolo, un apicoltore. I pompieri sono arrivati con due squadre e hanno spento l’incendio velocemente, evitando che si estendesse ulteriormente. L’uomo è stato preso in cura dal personale del Suem 118 e portato in ospedale.

Bomboletta deflagrata

Dalle prime ricostruzioni sembra che a innescare l'incendio sia stata l'esplosione di una bomboletta sotto pressione che si trovava all’interno dell'auto. L’apicoltore, nel tentativo di salvare il materiale all’interno dell’abitacolo, si è procurato delle ustioni. Le squadre dei vigili del fuoco hanno provveduto alla bonifica del luogo prima di concludere le operazioni di soccorso, che sono terminate dopo un’ora e mezza.