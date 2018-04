Il conducente accosta appena in tempo, poi le fiamme divorano l'auto sulla A4

Il conducente si è fermato in una piazzola di sosta appena in tempo, dopodiché è scattato l'incendio che ha completamente distrutto la sua auto. Preoccupazione nella tarda mattinata di domenica sull'autostrada A4 Venezia-Trieste: a un certo punto si sono alzate alte le fiamme a causa di un probabile cortocircuito. Sul posto, tra il chilometro 417 e 418 in direzione Friuli, si sono portati i vigili del fuoco del distaccamento di San Donà di Piave, oltre che un'autobotte.

Nessun ferito

Non si segnalano feriti e nemmeno problemi per la viabilità, visto che l'auto ha arrestato la propria marcia in una piazzola di sosta tra i caselli di Meolo e Noventa di Piave. Per gestire la situazione sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale e gli ausiliari di Autovie Venete, la società che gestisce il tratto autostradale. Nonostante gli sforzi, però, il veicolo è apparso completamente distrutto dalle fiamme.