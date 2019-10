Auto incendiata nella notte a Campolongo Maggiore, ipotesi dolo

Veicolo in fiamme nella notte a Campolongo Maggiore. Attorno alle 2 di giovedì, i vigili del fuoco sono intervenuti in località Liettoli per sanare l'incendio divampato da un'automobile posteggiata e mettere in sicurezza l'area. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri locali per capire la natura del rogo, che parrebbe dolosa.