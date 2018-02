Mattinata di fuoco a Sottomarina: si incendia un autobus Actv, passeggeri a terra

Per fortuna non si è fatto male nessuno: i passeggeri sono scesi tutti in tempo prima che le fiamme divorassero l'autobus Actv. Preoccupazione verso le 6.15 di mercoledì a Sottomarina, quando, per un problema tecnico, il pullman con a bordo una cinquantina di persone, si è fermato a lato strada. Il conducente ha aperto le porte e i pendolari sono scesi in fretta e furia, dopodiché è divampato l'incendio, che ha visto operare a lungo i vigili del fuoco.

Autobus distrutto

L'autobus è andato completamente distrutto, mentre Actv, non appena possibile, avrebbe messo a disposizione un mezzo sostitutivo per garantire il servizio. Che qualcosa non andasse per il verso giusto alcuni passeggeri se n'erano accorti subito: prima del rogo, scaturito dal vano motore, hanno segnalato un forte puzzo di bruciato. Hanno operato due squadre dei vigili del fuoco, sul posto anche i carabinieri.