Incendio a San Pietro di Stra alla vigilia di Natale: auto in fiamme vicino al cimitero

Auto in fiamme la vigilia di Natale a San Pietro di Stra. Si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco per sanare il rogo divampato da una Golf nella serata di domenica, poco prima delle 19, nel parcheggio antistante il cimitero. Ai pompieri il compito di mettere in sicurezza la zona, mentre è spettato ai carabinieri locali effettuare i primi rilievi del caso.

Automobile completamente distrutta

Gli accertamenti dei militari dell'Arma hanno fatto emergere come l'automobile fosse stata rubata in provincia di Vicenza, prima di essere data alla fiamme per ragioni ancora al vaglio. Il rogo, a quanto si apprende, ha completamente distrutto il veicolo.