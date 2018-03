Capanno a fuoco a Briana di Noale: trattore con rimorchio distrutto dalle fiamme

La nube di fumo si è alzata alta in cielo, preoccupando i residenti. Incendio nel tardo pomeriggio di lunedì a Briana di Noale, in un casolare di campagna situato in via Santa Caterina. Ingenti i danni, ma per fortuna nessuno è rimasto ferito nel rogo. All'inizio, per precauzione, erano stati fatti avvicinare anche i sanitari del 118, nel caso si ravvisasse la necessità di soccorsi, ma ben presto si è capito che all'interno del capanno andato a fuoco non c'era nessuno.

Cause al vaglio

Ancora al vaglio le cause che hanno portato all'incendio, ma sarebbe stata subito scartata l'ipotesi dolosa: all'interno si trovava un trattore con un rimorchio carico di mais. Il mezzo da lavoro sarebbe andato completamente distrutto e le fiamme sarebbero state rinvigorite dopo l'allerta iniziale. Sul posto si è portata l'autobotte dei pompieri, con in più una squadra d'appopggio. La situazione è stata velocemente riportata sotto controllo: a chiedere l'apporto degli operatori del 115 sarebbe stato proprio il proprietario del trattore, che avrebbe sentito "scoppiettare" il mais a causa del calore. I danni, come detto, sarebbero piuttosto ingenti.