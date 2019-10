Incendio in calle della Madonnetta

Nella notte tra sabato e domenica è divampato un incendio verso mezzanotte, in calle della Madonnetta, a San Polo. Si sarebbe scatenato all'interno di una pasticceria. I vigili del fuoco hanno compiuto un intervento e un sopralluogo sul posto. Nessuno è rimasto coinvolto. Le cause sono in fase di accertamento. Non si sarebbe trattato di un rogo di vaste proporzioni, domato prima che potesse estendersi. Sul posto anche la polizia locale.