Incendio in autostrada vicino al casello di San Donà: camion preda delle fiamme

Sul posto si sono portate le autobotti dei vigili del fuoco di Mestre e San Donà: obiettivo spegnere un incendio che ha preoccupato non poco quanti stavano transitando in quel momento sull'autostrada Venezia-Trieste, in direzione del capoluogo lagunare. Per cause ancora al vaglio, poco prima delle 19 di martedì un camion che trasportava materiale ferroso ha preso fuoco a poca distanza dal casello della città del Piave.

Intervento dei pompieri

O meglio, l'incendio ha coinvolto solo il rimorchio: il conducente è riuscito a sganciare la motrice evitando guai peggiori, mentre è scattata immediata la richiesta di intervento agli operatori del 115, che hanno velocemente circoscritto il problema. La nube di fumo è stata visibile anche da distante, mentre sono state inevitabili le ripercussioni sulla viabilità.