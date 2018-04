Alba di fuoco a San Donà: l'incendio dal camion fagocita anche la pompa di benzina

Le fiamme si sono alzate alte verso le 5 di sabato mattina in zona industriale a San Donà e i vigili del fuoco sono rimasti sul posto a lungo per mettere in sicurezza la zona e per ricostruire le cause del rogo. Grosso incendio in zona industriale a San Donà di Piave: per cause ancora al vaglio all'improvviso le fiamme si sono impadronite di un mezzo pesante in sosta in un piazzale di un'azienda agraria situata al civico 1: a quel punto il rogo si è allargato anche a una vicina pompa di benzina, che ne ha ingigantito la potenza.

Utilizzata la schiuma

I pompieri sono dovuti intervenire con più mezzi per riportare la situazione alla normalità, usando anche la schiuma. Il pericolo era che l'incendio potesse allargarsi ulteriormente alle strutture vicine. Una volta che i focolai sono stati spenti sono rimasti solo i danni, che sarebbero comunque piuttosto ingenti. Tra camion, distributore e il resto.