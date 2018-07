Principio d'incendio nella cucina della casa vacanze: vigili del fuoco sanano le fiamme

Intervento dei vigili del fuoco poco prima delle 13.30 a Caorle, in località Duna Verde, per spegnere un incendio divampato all'interno di una cucina di una palazzina utilizzata come casa vacanze. Per fortuna nessuna persona è rimasta ferita a seguita del rogo, che si è esteso dal piano cottura alla cappa, fino ai pensili della cucina.

I soccorsi

Ai pompieri è spettato il compito di sanare le fiamme, evitando che si estendessero a tutto l'edificio. Danni da fumo sono stati riportati a tutta l'abitazione. Le operazioni di messa in sicurezza dell’alloggio e l’aereazione dei fumi, che hanno invaso anche il vano scala degli altri appartamenti al momento vuoti, sono terminate dopo circa un’ora. A scopo precauzionale è stata allertata anche un'ambulanza del 118 di cui non c'è però stato bisogno.