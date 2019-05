Un incendio mette fuori uso un appartamento, famiglia evacuata

Un incendio divampato nella notte fra sabato e domenica, verso le 4, ha messo fuori uso un appartamento a Chioggia, in Calle San Domenico. Del rogo i vigili del fuoco, accorsi sul posto, hanno avuto ragione verso le 7 e mezza di domenica. Evacuati padre, madre, di circa 70 anni, e il figlio 40enne. Gli uomini della famiglia, residente nello stabile, sono stati portati all'ospedale per aver inalato il fumo che ha invaso l'immobile mentre dormivano, ma sono fuori pericolo.

Le verifiche

Sul posto, oltre ai pompieri, che hanno dichiarato inagibile l'abitazione, anche i carabinieri per la verifica di eventuali responsabilità dolose, al momento escluse. Le fiamme, sviluppate dal quadro elettrico del vano contatori, molto probabilmente hanno avuto origine accidentale.

L'allarme

Molta preoccupazione per il forte odore anche dalle case vicine, che avvertito il pericolo hanno dato l'allarme. Sul posto anche l'Enel e il Suem 118 per i primi soccorsi. Il Comune provvederà ad assegnare una sistemazione abitativa alternativa alla famiglia in questi giorni.