Portico a fuoco nella notte a Lison, struttura completamente distrutta dalle fiamme

Fiamme nella notte tra venerdì e sabato nella frazione Lison di Portogruaro. L'allarme è scattato verso mezzanotte in via delle Canne Viole, in un'area di campagna piuttosto isolata. Immediatamente sul posto si sono portati i vigili del fuoco, constatando che l'incendio, già parecchio sviluppato, aveva coinvolto un portico di legno annesso ad un’abitazione.

Cause da accertare

I pompieri, intervenuti con due squadre dal locale distaccamento e da Motta di Livenza, si sono dati da fare per estinguere il rogo prima che si propagasse all’attigua casa. Fortunatamente nessuna persona è stata direttamente coinvolte. Le operazioni di completo spegnimento e ripristino delle condizioni di sicurezza sono durate circa due ore. Le cause dell'incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.