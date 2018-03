Magazzino va in fiamme a Jesolo, dieci pompieri e tre automezzi per domare il rogo

Magazzino in fiamme. Alle 10.30 di venerdì i vigili del fuoco sono intervenuti in via San Pio X a Jesolo per sanare il rogo che si era generato all'interno di un garage. I pompieri si sono portati sul posto con tre automezzi e dieci operatori, riuscendo a circoscrivere le fiamme fino a sanare completamente l'incendio, prima che potess estendersi anche all'abitazione confinante. Per fortuna nessuna persona si trovava in casa al momento in cui le fiamme si sono propagate.

Forse un problema elettrico

Completamente bruciato l'intero contenuto della rimessa, tra cui un compressore motociclo, attrezzature da lavoro e diverse masserizie. Dai primi rilievi effettuati, sembra che l'incendio sia stato causato da problemi di natura elettrica, tuttavia le cause sono ancora al vaglio dei vigili del fuoco. Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza sono terminate in circa due ore.