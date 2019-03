Prende fuoco un magazzino nel pomeriggio, vigili del fuoco al lavoro

Un incendio è divampato lunedì in un magazzino a Sacca Fisola, n Calle dei Lavraneri, verso le 16.30 del pomeriggio. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco per domare il rogo, che non avrebbe coinvolto persone ma ha intaccato tutto lo stabile di 8 metri quadrati, situato al piano terra di un edificio di 5 piani, probabilmente a uso degli inquilini. I pompieri arrivati con due autopompe lagunari hanno spento le fiamme all’interno della stanza, all'interno della quale vi erano un frigorifero, materiale nautico, scaffali di varie dimensioni e altri oggetti di arredo. I danni sono stati contenuti solo al piccolo magazzino. Le cause di probabile natura elettrica sono al vaglio dei vigili del fuoco. Le operazioni di soccorso sono terminate alle 19.30.