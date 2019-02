Divampa un incendio in casa, stanze invase dal fumo: appartamento inagibile

Un incendio è divampato giovedì pomeriggio verso le 17.50 in una casa di via Vivaldi a Meolo. Nell'appartamento non c'era nessuno al momento dell'accaduto. Ad accorgersi del fatto il proprietario dell'abitazione, al suo rientro. Sul posto i vigili del fuoco per le operazioni di spegnimento delle fiamme e un funzionario per le verifiche sulla staticità dell'immobile. Il rogo potrebbe essere divampato dal caminetto della cucina, ma poi tutte le stanze sono state invase dal fumo e lo stabile è stato dichiarato inagibile. Non riultano feriti o intossicati.