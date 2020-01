Incendio al tetto di un edificio, persone evacuate

Un incendio si è sviluppato dal tetto di un edificio di due piani a Camponogara, in via IV Novembre, la mattina di martedì 7 gennaio. I vigili del fuoco sono accorsi sul posto intorno alle 8.15 e si sono messi al lavoro per domare le fiamme, dando ordine di evacuare la struttura. Si tratta di un edificio che ospita la sede di un'attività commerciale di lavorazione della pelle.

I soccorritori sono intervenuti in forze, con due autopompe, due autobotte, un'autoscala, un carro aria e 16 operatori impegnati a circoscrivere le fiamme e limitare i danni. Le operazioni sono tuttora in corso, mentre le cause dell'incendio sono da accertare. Dalle prime informazioni, comunque, sembrerebbe essere di natura a accidentale.