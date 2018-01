Deposito agricolo a fuoco a Gambarare: aggrediti dalle fiamme arnesi e un trattore

L'incendio è divampato all'improvviso, verso le 18 di venerdì, e si è allargato velocemente. Preoccupazione quando oramai su Gambarare di Mira era calata l'oscurità: per cause ancora al vaglio, una struttura utilizzata come ricovero di attrezzi e veicoli a uso agricolo è stata interessata da un rogo che ha causato parecchi danni: almeno un trattore sarebbe stato "aggredito" dalle fiamme, mentre sul posto è stato chiesto l'intervento dei pompieri.

Più squadre sul posto

In via 25 aprile si sono portati gli operatori del distaccamento di Mira, oltre che l'autobotte del Comando di Mestre. Gli uomini del 115 sono stati visti partire da Dolo, dove si trovavano assieme ai sommozzatori per la ricerca di una persona scomparsa, e si sono portati nel luogo delle operazioni. Per gestire eventuali problemi alla viabilità sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale di Mira. Per precauzione è stata allertata anche un'ambulanza, ma per fortuna non si sarebbero registrati feriti a causa del rogo. Le operazioni si sono caratterizzate per la massima cautela, anche perché non era possibile sapere all'inizio cosa si trovasse custodito nella struttura. Secondo le forze dell'ordine l'incendio sarebbe stato di natura accidentale.