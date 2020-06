Cade in mountain bike e si ferisce al collo

Cade in mountain bike in montagna e si ferisce al collo. L'incidente in bicicletta oggi, sabato 20 giugno, verso le 14.30 in località Stabin, non distante dal Tabià Dal Monego (Belluno). Il coinvolto è A.Z., 69 anni, di Spinea. La centrale del 118 è stata allertata dai compagni del ciclista ruzzolato a lato delle strada sterrata che stava percorrendo. Il ramo di un albero lo ha ferito all'altezza del collo.

I soccorsi e il trasporto

Mentre gli amici tamponavano il taglio seguendo le istruzioni degli operatori al cellulare, sul posto si è portato l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore, che, una volta individuato il luogo dell'incidente, ha sbarcato con un verricello di 40 metri un tecnico di elisoccorso ed equipe medica. Subito sono state prestate le prime cure, per poi imbarcare l'infortunato e trasportarlo all'ospedale di Belluno.