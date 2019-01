Kickboxing: Golden Glove 2019 ricorda Alessandro Fanton 

L’edizione 2019 della Wako Europe Cup è iniziata sotto il segno della memoria, rendendo omaggio ad Alessandro Fanton, vittima del gravissimo incidente accaduto nella mattinata di venerdì 18 gennaio a Cà Bianca, vicino a Sottomarina.

Il ricordo del mondo sportivo

«Alessandro 55 anni, persona altruista e generosa, dedita allo sport e al volontariato per il mondo della kickboxing ha dato molto. In forza all’asd Euro kickboxing di Chioggia, il suo aiuto durante le manifestazioni sportive è sempre stato fondamentale, la sua presenza preziosa. Grande tristezza per tutte le persone che lo conoscevano direttamente o che lo hanno semplicemente visto nelle aree di gara. Il comitato Veneto FIKBMS, nella persona del Presidente Luca Terrin, la Federazione Italiana Kickboxing, Muay Thai, Savate, Shoot Boxe, Sambo e tutto il mondo della Kickboxing, si uniscono al dolore della famiglia, in parte coinvolta nell’incidente. Per rendere omaggio ad Alessandro il direttivo dell’Euro kickboxing, rappresentato da Nicola Traina e Oriano De Bei, ha deciso di ritirare l’intera squadra agonistica dalla competizione».

L'incidente

Venerdì mattina, in via Rebosola, Fanton alla guida della sua vettura ne avrebbe perso il controllo lungo la provinciale 7 a Chioggia. Inevitabile l'impatto con un'altra auto e il tragico bilancio del frontale: una vittima e tre feriti. Ad avere la peggio è stato lui stesso: Alessandro Fanton, per il quale i soccorritori non hanno potuto fare nulla. La moglie e il figlio, così come la conducente dell'altro veicolo, sono finiti all'ospedale.