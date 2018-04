Incidente sul lavoro in un campeggio di Eraclea Mare: la ruspa gli finisce sulla gamba

Per cause ancora al vaglio è finito con la gamba sotto ai cingoli della ruspa, riportando delle fratture esposte. Preoccupazione venerdì pomeriggio in un campeggio di viale dei Fiori a Eraclea Mare: la dinamica dell'accaduto è ancora in via di ricostruzione, fatto sta che all'interno della struttura ricettiva erano in corso lavori di ripristino in vista dell'apertura della stagione turistica nella località balneare.

Trasferimento in ospedale

"Non diciamo nulla", dichiarano dal campeggio, dove verso le 15.30 si sono portati non solo i sanitari del 118, ma anche i vigili del fuoco. L'infortunato è stato per fortuna estratto prima dell'arrivo dei pompieri, quindi quasi nell'immediatezza. Per lui, però, alcune fratture esposte che hanno comportato la necessità di un trasferimento all'ospedale di San Donà. Lo sventurato non verserebbe in pericolo di vita.