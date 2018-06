Incidente sul lavoro a Torre di Mosto: il tetto collassa sotto ai suoi piedi. Soccorsi sul posto

Il tetto sarebbe collassato sotto ai suoi piedi, costringendolo a un volo di alcuni metri. Preoccupazione mercoledì pomeriggio, poco prima delle 16, per le condizioni di una persona che, per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine e degli ispettori dello Spisal, si è schiantata a terra mentre si trovava sulla sommità di un capannone situato in una zona industriale. Sul posto, oltre a un'ambulanza del pronto soccorso di San Donà, è stato chiesto l'apporto anche dell'elicottero del Suem di Treviso, atterrato nelle vicinanze della struttura. Anche i vigili del fuoco hanno raggiunto il luogo dell'incidente per mettere in sicurezza l'area.