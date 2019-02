Scontro tra ferry boat e un peschereccio

Un banco di nebbia. Potrebbe essere questa la causa di un incidente nautico avvenuto questa mattina nei pressi della bocca di porto di Malamocco, nel lato della laguna, che ha coinvolto il ferry boat Pellestrina e un peschereccio di piccole dimensioni.

Lo scontro si è verificato in tarda mattinata. I mezzi provenivano da direzioni opposte e fortunatamente non ci sono feriti. Gli uomini della guardia costiera sono andati sul luogo dell'incidente. Al loro arrivo, i militari hanno notato che il peschereccio si stava dirigendo verso un cantiere di Pellestrina e lo hanno raggiunto, raccogliendo le testimonianze sull'accaduto ed eseguendo i rilievi fotografici del caso.

Il ferry boat, che non ha riportato danni, ha invece proseguito il servizio. La guardia costiera ha avviato un'indagine per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente, al quale potrebbe aver contribuito la fitta nebbia che ha caratterizzato la laguna e non solo in queste ore.