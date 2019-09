Cade in mare dal peschereccio: marittimo in prognosi riservata

È scivolato dalla barca ed è caduto in mare. Soccorso, è stato accompagnato all'ospedale, dove si trova ricoverato in prognosi riservata. Gli uomini della capitaneria di porto di Venezia in queste ore stanno cercando di ricostruire la dinamica di un incidente che la scorsa notte ha coinvolto un marittimo di nazionalità tunisina. L'uomo era a bordo del motopeschereccio «Vichingo» che quando è scattato l'allarme si trovava a 25 miglia dalla costa di Chioggia.

A chiedere aiuto sono stati gli altri marittimi, dopo aver recuperato il loro collega. Gli uomini della guardia costiera hanno raggiunto l'imbarcazione con la motovedetta CP 826 di Chioggia insieme agli operatori del Suem. Il ferito, che ha riportato un grave trauma cranico, è stato stabilizzato e portato all'ospedale. I medici non hanno ancora sciolto la prognosi.