Travolta in pieno mentre sta attraversando: adolescente ricoverata in Rianimazione

E' stata travolta in pieno mentre stava attraversando la strada dopo aver trascorso la prima serata con gli amici. Preoccupazione a Veternigo di Santa Maria di Sala per le condizioni di una 14enne del posto investita giovedì sera in via Desman nei pressi delle strisce pedonali. Il conducente di un'auto, residente poco distante, non è riuscito ad arrestare la propria marcia in tempo, impattando in pieno contro l'adolescente che è rovinata a terra.

Ricoverata in Rianimazione pediatrica

A causa dello schianto, sulla cui dinamica sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri, la giovanissima ha riportato un pesante trauma cranico. Per questo motivo i sanitari del 118 hanno optato per un trasferimento d'urgenza all'ospedale di Padova, dove la 14enne è stata ricoverata nel reparto di Rianimazione pediatrica. Ha trascorso una notta sotto osservazione, dopodiché venerdì è stata sottoposta a intervento chirurgico. I medici mantengono la prognosi riservata, ma l'infortunata non sarebbe in pericolo di vita.