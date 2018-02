Schianto tra mezzi pesanti in A4: autostrada chiusa tra Portogruaro e Cessalto

Autostrada A4 bloccata per un incidente stradale che ha coinvolto tre mezzi pesanti poco prima delle 15 di lunedì. Lo schianto si è verificato all'altezza del chilometro 437, tra i caselli di San Stino di Livenza e Cessalto, in direzione Venezia. Sul posto sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per estrarre il conducente del mezzo pesante che è finito "in mezzo" agli altri due tir. Ai soccorritori sarebbe apparso cosciente, ma le sue condizioni saranno da monitorare in ospedale.

Autostrada chiusa

La viabilità è stata subito scaraventata nel caos: anche attraverso i propri canali social, Autovie Venete, società che gestisce quel tratto autostradale, ha avvertito che il tratto tra Portogruaro e Cessalto è off limits verso il capoluogo lagunare, di conseguenza è stata istituita un'uscita obbligatoria. Chiusi anche lo svincolo in entrata a Portogruaro direzione Venezia per chi arriva dalla A28 e lo svincolo in entrata a San Stino di Livenza direzione Venezia. Sul posto più squadre del 115, provenienti da Portogruaro e Cessalto, oltre che i sanitari del 118 (anche con l'elicottero), agenti della polizia stradale e ausiliari di Autovie Venete per pulire il tratto autostradale dal gasolio fuoriuscito dal mezzo. Attenzione alle code, che sono segnalate fra Latisana e Portogruaro in direzione Venezia.