Anziano parte da Cesena e arriva a Chioggia con un'Ape: uscito di strada e soccorso

Un anziano è rimasto coinvolto in un incidente stradale (non grave) accaduto a metà pomeriggio a Chioggia, sulla Romea, mentre viaggiava a bordo di un'Ape. Sarebbe uscito autonomamente di strada, ferendosi al capo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi - oltre alla polizia locale - e l'uomo è stato trasportato all'ospedale della città clodiense.

Scomparso

Si tratta di un signore di 91 anni di Cesena, sfuggito al controllo dei parenti martedì mattina. Sono stati proprio i familiari a sporgere denuncia di scomparsa al commissariato di polizia della città romagnola. L'uomo si sarebbe allontanato a bordo della motocarrozzetta in mattinata, come era di solito fare, anche se i suoi viaggi, fino a oggi, non si erano mai spinti oltre l'orto. Non trovandolo più in zona, i parenti si sono allarmati.

Ape 50

Secondo CesenaToday, la polizia ha inserito le generalità dell'anziano nel database delle forze dell'ordine e questo ha permesso, qualche ora più tardi, di ricollegare la vittima dell'incidente a Chioggia con all'uomo che si era allontanato da Cesena. Aveva percorso oltre 130 chilometri, pazientemente, alla guida della sua Ape 50. Era senza documenti e solo grazie alla targa è stato possibile identificarlo e avvisare i familiari preoccupati.