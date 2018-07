Tragico schianto nella notte a Ceggia: un 36enne perde la vita, 2 donne all'ospedale

Lo schianto è stato devastante, non lasciando scampo al conducente di una delle due auto coinvolte. Tragico incidente stradale nella notte tra giovedì e venerdì a Ceggia: Matteo Guiotto, sandonatese di 36 anni ha perso la vita a causa dei gravi traumi riportati. La vittima si trovava al volante di una Peugeot che, per cause al vaglio dei carabinieri intervenuti sul posto, si è scontrata frontalmente con una Volkswagen Golf.

Due donne ferite

A bordo due donne, madre e figlia cinesi residenti in Svizzera. Si trovavano in vacanza nel Veneto orientale ed entrambe sono state trasferite all'ospedale. La più giovane è stata dichiarata in prognosi riservata, non in pericolo di vita, soprattutto per la frattura di una gamba (era lei al volante).

Soccorsi inutili per il 36enne

Per Guiotto, purtroppo, non c'è stato nulla da fare: l'incidente all'altezza di piazza Pio X, sulla Triestina. Sul posto si sono portati vigili del fuoco e sanitari del 118 ma, nonostante gli sforzi, non c'è stato nulla da fare. Per il tempo necessario il transito sulla statale è stato interdetto per permettere i rilievi.