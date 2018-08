Auto finisce fuori strada e si cappotta su se stessa: due feriti all'ospedale

Brutto incidente a Portogruaro nella tarda serata di venerdì. Attorno alle 23.30 i vigili del fuoco sono intervenuti all'incrocio tra via Udine e via Gerbino nella città sul Lemene, per la fuoriuscita di un'automobile carambolata fuori strada e finita poi sottosopra. Ai pompieri è spettato il compito di prestare soccorso ai due occupanti, rimasti incastrati all'interno dell'abitacolo, e mettere in sicurezza il veicolo.

I soccorsi

Sul posto anche il 118. I sanitari hanno dapprima aiutato i vigili del fuoco nelle operazioni di estrazione di conducente e passeggero, poi hanno stabilizzato i feriti, trasportandoli all'ospedale di Portogruaro, non in condizioni preoccupanti. Le forze dell'ordine, invece, hanno eseguito i rilievi, per capire le cause dell'incidente, ancora al vaglio: non si esclude una distrazione o un colpo di sonno alla guida. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa due ore.