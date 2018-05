Incidente tra due auto a Santa Maria di Sala, dopo l'impatto finiscono nel fosso

Incidente tra due automobili nel pomeriggio. È successo all'incrocio tra via Gaffarello e Zeminianella a Santa Maria di Sala, uno scontro che ha fatto finire entrambi i veicoli nel fossato. Immediato sul posto è stato l'intervento dei vigili del fuoco di Mira, cui è spettato il compito di mettere in sicurezza i mezzi. Illesi, per fortuna, i passeggeri coinvolti.

Soccorsi sul posto

Le persone coinvolte sono state assistite dal personale del Suem 118 e sottoposte alle cure del caso. Alle forze dell'ordine è spettato il compito di effettuare i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei pompieri sono terminate dopo circa due ore.