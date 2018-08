Incidente tra auto e moto, traffico a passo di lumaca sul ponte della Libertà: 2 feriti

Incidente in via Righi nel tardo pomeriggio di mercoledì a Mestre. Uno scontro tra un'automobile e una motocicletta poco prima delle 17, che ha congestionato il traffico sul Ponte della Libertà, in direzione della terraferma. Motociclista e conducente della macchina sono rimasti feriti e trasportati in codice giallo all'ospedale dell'Angelo: le loro condizioni, tuttavia, non desterebbero preoccupazioni.

Traffico bloccato

Subito dopo il sinistro si sono create lunghe code in direzione di Mestre, con i veicoli costretti a procedere a passo di lumaca. "Il ponte era tutto bloccato - ha commentato un nostro lettore rimasto invischiato nel traffico - Si procedeva a poco meno di dieci chilometri all'ora". Sul posto l'intervento della polizia locale, che ha spiegato come nonostante i pesanti rallentamenti, non si sia giunti ad un blocco effettivo del traffico.