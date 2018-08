Incidente tra pullman e auto a Caorle: padre e figlio sbalzati fuori dall'abitacolo

Incidente in tarda mattinata a Caorle. Brutto sinistro tra un'automobile e un pullman poco dopo le 13 in via Strada Nuova, proprio davanti alla stazione della polizia locale. Dopo lo scontro - ancora al vaglio le cause - la macchina è finita fuoristrada e due degli occupanti, padre e figlio, sono stati sbalzati fuori dall'abitacolo. All'interno del mezzo anche una terza persona. Secondo le prime informazioni sarebbero feriti, ma non gravi.

Intervento dei soccorsi

Sul posto immediato è stato l'intervento dei vigili del fuoco, cui è spettato il compito di mettere in sicurezza la zona, supportati dai carabinieri locali che hanno avviato i rilievi di rito. I sanitari del Suem 118, invece, hanno stabilizzato conducente e passeggero, prestando le prime cure del caso e conducendoli al pronto soccorso.