Schianto a Marghera, auto finisce cappottata sulla strada. Ambulanza e pompieri sul posto

Schianto spettacolare nel pomeriggio di sabato: una delle due auto coinvolte carambola senza controllo, rovesciandosi completamente e concludendo la propria corsa ribaltata in mezzo alla carreggiata. È successo verso le 14.45 a Marghera, all'incrocio tra via Beccaria e via Minotto. Subito è stato lanciato l'allarme e sul posto si sono precipitati i mezzi del 118, che hanno poi chiesto il supporto dei vigili del fuoco per le operazioni di soccorso.

Feriti

Fortunatamente non c'è stato bisogno di ricorrere alle cesoie: gli occupanti dei veicoli sono riusciti ad uscire dagli abitacoli, aiutati dalle persone presenti. Dopodiché sono stati affidati alle cure del personale sanitario, ma non ci sarebbero feriti gravi. Lo spavento, invece, è stato tanto. "È solo l'ultimo di una serie di incidenti avvenuti a questo incrocio - racconta un residente, testimone del fatto - Fortunatamente senza morti ma con una famiglia di quattro persone ed una donna feriti. Chiediamo che ci si attivi per scongiurare questi eventi, basterebbe una rotonda".