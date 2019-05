Autoarticolato fuori strada: si rovescia e perde il mezzo agricolo che aveva a bordo

Poco dopo le 16 di venerdì i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Caposile a Musile di Piave per il recupero del carello di un autoarticolato.

Il recupero

Il veicolo finito fuoristrada, carico di un cingolato agricolo, si è rovesciato, ma nessuno è rimasto ferito. I pompieri arrivati da San Donà di Piave e da Mestre con due automezzi, tra cui l’autogrù, hanno operato due ore per il recupero dei mezzi.