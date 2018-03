Tamponamento a catena tra tir in autostrada: A4 chiusa per 2 ore tra Latisana e Portogruaro

I mezzi pesanti sono stati rimossi verso le 9.30 e l'autostrada è stata riaperta mezz'ora più tardi. Mattinata da dimenticare quella di giovedì per coloro che si sono messi al volante per percorrere l'autostrada A4 Venezia-Trieste in direzione del capoluogo lagunare: poco prima delle 8, con ogni probabilità anche a causa della visibilità limitata per la nebbia, 5 tir si sono tamponati uno dietro l'altro. Uno dei conducenti è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in ospedale, ma non versa in gravi condizioni.

Autostrada chiusa per 2 ore

Lo schianto all'altezza dell'area di servizio di Fratta Nord, in corrispondenza del chilometro 454.6: per permettere soccorsi e rilievi per un paio d'ore è stata istituita l'uscita obbligatoria al casello di Latisana, dopodiché la riapertura. I disagi si sono fatti sentire anche nella direzione di marcia opposta a causa dei "soliti" curiosi e di un tamponamento tra 3 camion. Autovie Venete, la società che gestisce l'arteria autostradale, ha segnalato infatti 2 chilometri di coda verso Trieste. La situazione è destinata a normalizzarsi in entrambe le carreggiate nelle ore successive, tanto più che la nebbia si è alzata garantendo una visibilità ottimale.

Mattinata di incidenti

Non è stato l'unico incidente che ha caratterizzato il territorio veneziano giovedì mattina: un'auto è finita nel fossato, forse a causa di un tamponamento, in corrispondenza del bivio tra Romea e "vecchia Romea" più o meno all'altezza del ristorante "Ranch". Sul posto forze dell'ordine e vigili del fuoco. Non si segnalano feriti gravi.