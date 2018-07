Tamponamento in autostrada: auto s'incendia. Conducente di Meolo muore carbonizzato

E' morto carbonizzato tra le lamiere della sua Fiat Punto, diventata una trappola mortale dopo un violentissimo tamponamento avvenuto la scorsa notte, poco dopo la mezzanotte e trenta lungo l’autostrada A27, qualche chilometro dopo il casello di Treviso sud in direzione Venezia (nel territorio di Casale sul Sile). A perdere la vita un 60enne di Meolo, Tiziano Cattai. A tamponare l'utilitaria, provocando così l'incidente, sarebbe stata una Mercedes Cls guidata da un 39enne di Pieve di Soligo rimasto illeso. Lo scontro è avvenuto lungo la corsia centrale. In autostrada sono intervenute squadra dei vigili del fuoco di Treviso e Venezia.

Operazioni di soccorso concluse all'alba

I pompieri hanno spento il rogo che ha interessato la Fiat Punto dove purtroppo è rimasto bloccato il 60enne, carbonizzato. Sul posto i sanitari del suem 118, il personale ausiliario dell’autostrada e la polizia stradale del distaccamento della A27 per la ricostruzione del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco e messa in sicurezza dell'area sono terminate quasi all’alba.

Le indagini

Entrambi i mezzi sono stati posti sotto sequestro e rimossi dall'Autosoccorso Veneto. Per il riconoscimento ufficiale del 60enne, originario di Musile ma residente in via Sostegno Alto a Meolo, sarà con ogni probabilità necessario svolgere l'esame del dna. Molti i punti che le indagini della polizia stradale, coordinate dalla Procura di Treviso, dovranno chiarire: la velocità dei mezzi, eventuali guasti alla Punto che possano averla rallentata, le cause della morte del 60enne che potrebbe essere deceduto nell'impatto o a causa del successivo incendio. La salma è stata posta a disposizione dell'autorità giudiziaria.