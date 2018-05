Attraversa con la mamma sulle strisce: bambino investito da un'auto a Treporti

Tanto spavento, ma per fortuna le condizioni del bambino non sarebbero gravi. Preoccupante incidente stradale verso le 16.30 di lunedì a Treporti, all'altezza della scuola dell'infanzia del paese situata in via Porfirogenito: un bimbo di 5 anni è stato investito mentre stava attraversando sulle strisce pedonali, subito dietro si trovava la mamma. La conducente di una Opel Astra, una 27enne del posto, non è riuscita ad arrestare la marcia del suo veicolo in tempo, nonostante procedesse a velocità molto poco sostenuta.

Bambino a terra

Il piccolo è quindi finito a terra, mettendosi a piangere e lamentando dolore alla spalla. Si è sempre mantenuto cosciente. Subito si è formato un certo assembramento di persone e gli agenti della polizia locale (sul posto si è portato anche il comandante del Corpo, Dario Tussetto) sono stati costretti a chiudere la strada per garantire i soccorsi dell'ambulanza. Vista la dinamica i sanitari hanno chiesto l'intervento anche dell'elicottero del Suem di Treviso, atterrato al campo sportivo di Ca' Savio.

"Servono misure di sicurezza"

A quel punto il ferito è stato elitrasportato all'ospedale Ca' Foncello di Treviso in codice giallo, quindi non in pericolo di vita. La notizia dell'incidente ha instillato una certa apprensione nei residenti che, tramite i social, hanno chiesto al sindaco Roberta Nesto la messa a punto di misure di sicurezza stradale in corrispondenza dell'istituto dell'infanzia: "Sono in corso verifiche tecniche - ha dichiarato il primo cittadino - procederemo con delle valutazioni sull’implementazione della sicurezza".