Camion si ribalta in autostrada ed esce di carreggiata: 8 chilometri di coda in A4

Doppio incidente martedì mattina in autostrada, nel tratto compreso tra Padova est e il bivio A4-A57 della tangenziale di Mestre. Il primo incidente è stato registrato poco dopo le 6, con il ribaltamento di un mezzo pesante che stava viaggiando in direzione Venezia, all'altezza dell'area di servizio di Arino di Dolo. Il camion frigo, che trasportava frutta e verdura, è uscito dalla carreggiata in modo autonomo, senza coinvolgere fortunatamente altri veicoli e ribaltandosi fuori strada.

L'intervento dei soccorsi

Sul posto l'intervento dei vigili del fuoco di Padova e Mira con tre automezzi, tra cui l'autogru: il compito dei pompieri è stato quello di mettere in sicurezza il mezzo e prestare i primi soccorsi al conducente, rimasto ferito, e poi preso in cura dal personale sanitario del 118. Sono intervenuti a supporto anche la polizia stradale e il personale ausiliario di Cav.

Disagi al traffico

Per permettere i soccorsi è stata temporaneamente chiusa la corsia di marcia lenta, con conseguenti rallentamenti che hanno provocati fino a 8 chilometri di coda tra il bivio autostradale e Padova est. Il mezzo verrà recuperato in giornata, non appena le condizioni di traffico lo permetteranno.

Auto incidentata in corsia di sorpasso

Il secondo incidente è avvenuto inve intorno alle 8, sulla carreggiata opposta, coinvolgendo un'automobile rimasta incidentata in corsia di sorpasso. Non risultano feriti, ma i soccorsi e la corsia occupata dal veicolo hanno provocato fino a 5 chilometri di coda sul Passante.