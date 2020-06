Doppio incidente fra tir in autostrada A4

Due tamponamenti fra mezzi pesanti hanno reso necessaria la chiusura dell'autostrada A4 nel tratto fra San Stino di Livenza e Portogruaro, in direzione Trieste, nel pomeriggio di oggi: il primo fra tre camion, uno dei quali ha perso parte del carico (del materiale edile) e un secondo fra altri due. Sempre nello stesso tratto si è verificata anche un’uscita di strada autonoma di un mezzo furgonato. Si segnala un ferito, che è stato estratto dai pompieri e affidato alle cure del 118 per il trasporto in ospedale.

Durante i soccorsi il traffico è rimasto bloccato per poi essere canalizzato su una corsia. La circolazione, già congestionata da un'altra chiusura effettuata in precedenza, si è ulteriormente rallentata. Sono al lavoro i vigili del fuoco, il personale di Autovie Venete e i mezzi di soccorso meccanico impegnati nella rimozione dei mezzi. Ci vorrà del tempo, a causa del numero dei veicoli coinvolti: la riapertura è prevista per le 19.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Stamattina (dalle 5) lo stesso tratto era stato chiuso dopo che, a seguito delle abbondanti piogge cadute nella notte tra martedì 9 giugno e mercoledì 10, si era verificato un cedimento della pavimentazione in un’area di circa 10 metri in cui sono in corso i lavori della terza corsia. Le operazioni sono durate fino alle 16.30.