Motociclista cade vicino alla chiesa di Caselle: deve intervenire l'elicottero del 118

Cade con il motociclo e riporta traumi tali da rendere necessario l'intervento dell'elicottero del 118. E' successo poco prima delle 16 di domenica all'altezza della chiesa di Caselle di Santa Maria di Sala, dove un centauro è rovinato a terra per cause ancora al vaglio dei carabinieri. Una volta sul posto l'ambulanza del pronto soccorso di Mirano ha richiesto l'ausilio del velivolo del Suem di Padova, atterrato nelle vicinanze in un secondo momento.

Carabinieri sul posto

Per permettere la manovra la strada è stata chiusa per il tempo necessario. Testimoni hanno segnalato la presenza dell'ambulanza in un parcheggio, evidentemente scelto per l'atterraggio. Dopodiché lo staff si sarebbe spostato in strada, dove effettivamente il velivolo ha toccato terra. Forse perché necessitava di maggiore spazio per portare a termine la manovra in sicurezza. L'infortunato non verserebbe in pericolo di vita.