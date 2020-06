Auto cappottata al casello Mestre-Villabona

Un incidente tra due automobili, alle 8.30 di oggi, ha causato il rovesciamento di uno dei mezzi coinvolti all'ingresso di una pista di esazione pedaggio alla barriera di Mestre Villabona. Il sinistro non ha provocato feriti, per quanto il conducente dell'utilitaria cappottata, finita nella pista a fianco di quella d'ingresso, è stato soccorso dal personale del Suem 118 e dal personale Cav in servizio al casello.

Soccorsi sul posto

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche la polizia stradale di Mestre per i rilievi del caso e i vigili del fuoco, che si sono occupati di mettere in sicurezza l'area e i mezzi coinvolti. L’incidente non ha provocato danni alle strutture e non si sono registrate particolari problemi al traffico. Il mezzo incidentato è stato recuperato poco dopo dal soccorso stradale.