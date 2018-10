Tragico schianto prima di mezzanotte: perde la vita un giovane di 18 anni

Le sue condizioni sono apparse fin da subito critiche. Nonostante i tentativi di rianimazione, gli operatori del Suem non sono riusciti a salvare la vita a un diciottenne, Davide Varagnolo, che è rimasto vittima, domenica sera, di un incidente stradale a Chioggia. Il giovane, secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, in sella al suo scooter ha travolto due pedoni che stavano attraversando la strada in viale Veneto, a Sottomarina.

Lo schianto si è verificato intorno alle 23.10. La vittima viaggiava in direzione Chioggia. A bordo dello scooter, uno Scarabeo Aprilia, c'era anche un coetaneo che ha riportato solo ferite lievi. Stando ai primi rilievi dei militari della compagnia di Chioggia, sembra che il motorino procedesse a velocità sostenuta. Varagnolo non si sarebbe accordo della presenza dei pedoni, un 50enne un 23enne pakistani, e li ha centrati. Dal lato opposto della carreggiata una macchina si era fermata per consentire ai due di attraversare. L'automobilista, quindi, ha assistito allo schianto e potrebbe rivelarsi il testimone chiave per chiarire quanto è successo.

Sul posto è intervenuta un'ambulanza che ha accompagnato all'ospedale entrambi i pedoni. Uno di loro è ricoverato in prognosi riservata, l'altro è fuori pericolo. Per Varagnolo, invece, non c'è stato niente da fare. Sia il motorino che la macchina sono stati posti sotto sequestro. L'auto, comunque, non è rimasta coinvolta nell'incidente.