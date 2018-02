Lunedì da dimenticare in autostrada: incidente tra camion e auto, traffico bloccato

Autostrada bloccata in entrambe le direzioni di marcia a partire dalle 8 di lunedì. Verso Padova a causa di un effettivo ostacolo in carreggiato (un autoarticolato che a causa di un incidente si è intraversato occupando tutte e tre le corsie), nel senso inverso invece alla base del blocco ci sono i "soliti" curiosi che rallentano per capire cosa sia accaduto nell'altra carreggiata. Secondo la polizia stradale un'ora dopo l'impatto, in A4 nel territorio comunale di Pianiga, all'altezza del chilometro 370, si registravano 8 chilometri di coda in direzione Milano, mentre verso Venezia il serpentone di veicoli raggiungeva i 12 chilometri di lunghezza.

Pesanti disagi

L'incidente, senza feriti gravi per fortuna, si è verificato in corsia ovest tra il bivio con la A57 e Padova Est e ha coinvolto il mezzo pesante, che ha perso anche parte del carico di granaglie, e due automobili. All'inizio, per permettere rilievi e soccorsi, si poteva transitare esclusivamente in corsia d'emergenza, un'ora più tardi solo in prima corsia. Un imbuto obbligato che, in orario di punta, ha causato pesanti disagi che potrebbero ripercuotersi anche nelle ore successive. Anche in corsia est il traffico alle 9 si mostrava pressoché bloccato per i curiosi. Sul posto hanno operato le pattuglie della polstrada oltre che quattro mezzi degli ausiliari di Cav, la società che gestisce quel tratto di A4.