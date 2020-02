Auto esce di strada e finisce contro un platano, morta una 38enne

Una donna di 38 anni di Chioggia è morta lunedì pomeriggio in un incidente stradale lungo la strada provinciale 7, in località Cantarana a Cona. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, la vittima viaggiava a bordo di un'auto che - per cause ancora da chiarire - è finita fuori strada e si è schiantata contro un platano.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Piove di Sacco e Cavarzere, insieme a un'ambulanza, ma per la 38enne non c'è stato niente da fare.