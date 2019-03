Giuda in stato di ebbrezza: denunciato 44enne veneziano

Un uomo di 44 anni, veneziano, è stato denunciato nella notte tra sabato e domenica per guida in stato di ebbrezza. I carabinieri di Belluno sono infatti intervenuti in un incidente a Cortina, in via Marconi, per una fuoriuscita dalla sede stradale di un veicolo che era appunto condotto dall'uomo in questione. All'esito del controllo del tasso alcolico i militari avrebbero rilevata un valore di 2,44, al di fuori della norma. Il conducente non sarebbe rimasto ferito, ma avrebbe riportato danni il suo veicolo. È stato denunciato per guida in stato di ebrezza e gli è stata ritirata la patente.