Schianto nella notte vicino alla discoteca: tre auto e 8 persone coinvolte, due feriti gravi

Un preoccupante incidente stradale è avvenuto nella notte fra venerdì e sabato lungo la statale 14 Triestina (via Fossetta): coinvolte, poco prima dell'una, tre automobili. Due persone, rimaste gravemente ferite nell'impatto, sono state ricoverate all'Angelo di Mestre, in prognosi riservata. In tutto sono 8 le persone che si trovavano nei trei veicoli, tutte accompagnate in ospedale a bordo delle ambulanze del 118: una di loro al Ca' Foncello di Treviso, altre a San Donà.

Due Alfa nella scarpata

Lo schianto a pochi passi dalla discoteca California, al confine tra i comuni di Musile e Meolo. Due auto sono finite rovesciate nel campo sottostante la strada. Sul posto i vigili del fuoco di San Donà e Mestre, con tre squadre che hanno lavorato a lungo per recuperare gli occupanti e i veicoli. Gli operatori hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto due feriti da un'Alfa 145, mentre altri due erano riusciti a venir fuori da soli. Un altro ferito è stato estratto da un’Alfa 146, pure questa finita nella scarpata. Gli occupanti del terzo veicolo, l'unico rimasto sulla carreggiata (una Bmw), sono fuoriusciti autonomamente.

Lunghe operazioni

Presenti anche i carabinieri, cui è spettato il compito di ricostruire la dinamica dell'accaduto e svolgere i rilievi di rito. La strada è stata chiusa per il tempo necessario alle operazioni e riaperta solo verso le 5.30 di mattina.