Auto esce di strada e si schianta: coinvolto in ospedale in codice rosso

L'auto esce di strada e si cappotta. Preoccupante incidente stradale nella notte tra sabato e domenica nel territorio di Caorle: per cause ancora al vaglio dei carabinieri della stazione locale, il conducente di un veicolo verso l'una ha perso il controllo del mezzo ed è uscito di strada mentre stava transitando in viale Selva Rosata.

Ferito all'ospedale

L'auto sarebbe finito ruote all'aria, mentre i soccorritori hanno segnalato una persona ferita. Sul posto si è portata un'ambulanza: il quadro clinico del coinvolto è risultato essere piuttosto pesante e per questo motivo è stato disposto l'immediato trasferimento in codice rosso all'ospedale dell'Angelo di Mestre, dove l'automobilista è stato sottoposto ad accertamenti.