Schianto frontale sulla Postumia, morto un anziano

Un incidente stradale è costato la vita a un anziano lungo la statale 53 Postumia, a Pradipozzo, frazione di Portogruaro. Lo schianto è avvenuto intorno alle 17.30 di giovedì all'altezza dell'incrocio con via Fornace. I pompieri arrivati sul posto hanno messo i mezzi in sicurezza ed estratto da un'auto rovesciata due anziani. Purtroppo, nonostante i soccorsi del personale del Suem 118, il medico ha dovuto dichiarare la morte di uno di loro, un 87enne che sedeva sul posto passeggero. L'uomo (M.P. le sue iniziali) era residente nella frazione di Summaga.

Feriti e rilievi

L’altro occupante, 86enne, è stato portato in ospedale a Portogruaro come anche l’autista 24enne dell’altra auto coinvolta. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi dell’incidente per ricostruire la dinamica. Dai primi accertamenti, pare che i veicoli si siano scontrati frontalmente e si ipotizza una mancata precedenza. Le operazioni di soccorso sono in fase di ultimazione.