Frontale auto-camion sulla Romea, grave un 52enne di Chioggia

Grave incidente martedì mattina lungo la Romea all'altezza di Codevigo (Padova) all'incrocio con Santa Margherita dove si sono scontrate un'autovettura e un camion. L'impatto, violento e frontale, è stato molto forte e ha costretto i carabinieri a chiudere il tratto di strada per consentire l'intervento dei soccorsi. Grave un uomo di 52 anni residente a Chioggia.

L'intervento

Lo scontro è avvenuto verso le 10.30: la squadra dei pompieri arrivata dal distaccamento di Piove di Sacco, ha messo in sicurezza i mezzi e utilizzando cesoie, divaricatori e martinetti idraulici, ha estratto il conducente, rimasto incastrato nell’abitacolo deformato. Il ferito è stato preso in cura dal personale sanitario del Suem, stabilizzato e poi trasferito in eliambulanza in ospedale a Treviso dove lotta tra la vita e la morte. Illeso il conducente del camion. I carabinieri, la polizia locale e l'Anas hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa tre ore.