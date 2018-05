Tamponamento tra furgone e camion sul Passante, due feriti all'ospedale

Si sono tamponati lungo il passante di Mestre, tra i caselli di Martellago e Spinea. Incidente nel primo pomeriggio di venerdì, attorno alle 13.45, coinvolti un furgone ed un camion che stavano viaggiando in direzione di Milano. Sul posto l'intervento dei vigili del fuoco, con tre automezzi, tra cui l'autogru, e 12 operatori, per prestare le operazioni di primo soccorso. Feriti due passeggeri, sono stati trasportati al pronto soccorso.

Soccorsi sul posto

I pompieri hanno dapprima messo in sicurezza i mezzi, poi hanno estratto gli occupanti del furgone, rimasti incastrati all'interno dell'abitacolo del mezzo. I due feriti sono stati presi in cura e stabilizzati dai paramedici del Suem 118, e poi trasferiti in ambulanza al pronto soccorso. A supporto delle operazioni sono intervenuti anche il personale dell'autostrada e della Polstrada. L'intervento dei vigili del fuoco è terminato circa un'ora dopo.